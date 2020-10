Świeć przykładem z EXPRESS FM, Radiem Bielsko i śląską drogówką Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląska drogówka wspólnie z rozgłośniami radiowymi EXPRESS FM i Radiem Bielsko rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami naszego województwa, podczas których rozdanych zostanie klika tysięcy odblasków. Wystarczy słuchać radia i przyjść we wskazane miejsce, by za darmo otrzymać niepozorny gadżet, który może uratować nam życie. Policjanci apelują “im mocniej świecisz, tym bardziej jesteś bezpieczny”.

Policjanci śląskiej drogówki wspólnie z dziennikarzami stacji radiowych EXPRESS FM i Radio Bielsko rozpoczęli cykl spotkań z mieszkańcami. W ramach przedsięwzięcia poruszane będą tematy dotyczące bezpieczeństwa pieszych na naszych drogach, podczas których rozdawane będą odblaskowe opaski. W sumie, do mieszkańców naszego regionu trafi kilka tysięcy odblasków. Pomimo tego, że obowiązek noszenia odblasków dotyczy tylko obszaru niezabudowanego w miejscu gdzie nie ma chodnika, mundurowi już od dawna zachęcają pieszych do tego, by mieć je na sobie zawsze po zmroku, w myśl zasady, że „element odblaskowy na pewno nie zaszkodzi a często może pomóc”.

W najbliższym czasie na terenie Tychów, Rudy Śląskiej, Żor oraz powiatów bielskiego, bieruńsko – lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego i żywieckiego dziennikarze wraz z policjantami będą kontynuować akcję. Dlatego każdy, kto nie ma jeszcze odblasków, może podejść i za darmo otrzymać bransoletkę, która okazać się może „talizmanem życia”.

Tylko w tym roku na śląskich drogach doszło już do prawie 1200 zdarzeń z udziałem pieszych, niestety aż 47 z nich zakończyło się śmiercią. Pamiętaj – bezpieczny pieszy to widoczny pieszy!