Zatrzymanie i areszt dla 40-latka za obrót psychotropami

40-letni mężczyzna jest podejrzany o to, że poprzez firmę kurierską wprowadzał do obrotu środki psychotropowe. Na jego trop wpadli policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Mężczyzna został zatrzymany. W prokuraturze usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych, odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. 40-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Teraz grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.