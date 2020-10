Oszukiwał na ministra i prezydenta miasta Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 25-letniego oszusta, który podszywał się pod ministra zdrowia oraz prezydenta Lublina. Do tego celu stworzył fałszywe profile na portalu społecznościowym i rozpoczął zbiórkę na szpitale w związku z pandemią koronawirusa. 25-latek z Włodawy został zatrzymany przez policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości z KWP w Lublinie i kryminalnych z Włodawy.

Jak ustalili policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oszust swoją działalność rozpoczął 30 styczna br. Wtedy w Internecie podszywał się pod ministra zdrowia i ogłosił zbiórkę pieniędzy na szpital. Później działając w podobny sposób, założył fałszywy profil podszywający się pod prezydenta Lublina. Oszusta ustalili i zatrzymali policjanci z KWP w Lublinie wspólnie z kolegami z Włodawy, bo jak się okazało 25-latek jest mieszkańcem tej miejscowości.

W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczony został telefon komórkowy, który posłużył do dokonania przestępstwa. Wczoraj, 22.10.2020 r., zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo. Usłyszał zarzuty oszustwa, za które grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy.

(KWP w Lublinie/js)