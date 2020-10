Oszukała co najmniej 87 osób z całej Polski Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi kobiecie podejrzanej o serię oszustw. Kobieta na różnych portalach internetowych oferowała do sprzedaży głównie odzież i pobierała od kupujących pieniądze, nie mając zamiaru wywiązać się z umowy. Policjanci ustalili, że w ten sposób oszukała co najmniej 87 osób z całej Polski. Pokrzywdzeni wpłacili na konto oszustki pieniądze za zamówiony towar, jednak nigdy nie został im on dostarczony.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 22-letnią jeleniogórzankę podejrzaną o oszustwa.

Jak ustalili policjanci, kobieta w okresie od września ubiegłego roku do maja roku bieżącego, na różnych portalach internetowych, oferowała do sprzedaży głównie odzież damską w atrakcyjnych cenach. 22-latka pobierała od zainteresowanych kupnem osób pieniądze, które wpłacane były na jej konto bankowe. Jednak zatrzymana nigdy nie miała zamiaru wywiązać się z umowy i towaru po prostu nie dostarczała. W ten sposób oszukała co najmniej 87 osób z całej Polski, na łączną kwotę około 8 tysięcy złotych. Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.

Kobiecie za oszustwa grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / am)