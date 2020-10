Policjant skazany w I instancji wbrew nagraniu z monitoringu! Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierownictwo polskiej Policji od początku wspiera policjanta z Oddziału Prewencji Policji z przekonaniem, że zapadnie uczciwy i sprawiedliwy wyrok. W ocenie kierownictwa, policjant na co dzień wzorowo wykonuje swoje obowiązki i również podczas demonstracji w sierpniu 2017 r. - pomimo, że sam był obrażany i wyzywany - zachował spokój i postępował zgodnie z procedurami.

Artykuł zamieszczony 23.10.2020 r. w dzienniku Rzeczpospolita, nr 249, strona A5:

Były wojskowy prokurator oskarżył policjanta o nadużycie siły podczas demonstracji, choć przeczy temu nagranie monitoringu. Teraz śledczy próbują naprawić błąd – chcą uniewinnienia.

Chodzi o głośną sprawę Krzysztofa Słupka, skazanego za atak na uczestnika protestu przeciwko marszowi narodowców, który miał miejsce w sierpniu 2017 r. Oskarżył go o to prok. Ireneusz Szeląg, były szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej, który po przejęciu władzy przez PiS został „zesłany” na najniższy szczebel – do prokuratury rejonowej.

Problem w tym, że koronny dowód – film z zajścia – nie został odtworzony na rozprawie. Sąd zaufał protokołowi oględzin, który stworzył sam prokurator Szeląg, a którego opis jest sprzeczny z tym, co widać na nagraniu – ustaliła „Rzeczpospolita”.

- „Na filmiku każdy może zobaczyć, co chce”. To usłyszałem od prokuratora Szeląga, gdy w sądzie zwracałem uwagę, że na filmie nie ma tego, co opisał – mówi nam policjant Krzysztof Słupek.

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia 2017 r., gdy wzdłuż trasy marszu narodowców poruszała się kontrmanifestacja organizacji Obywatele RP, w tym Adam Cz. To on ujął się za kobietą, którą policjant chciał wylegitymować – funkcjonariusz twierdzi, że Cz. mu to uniemożliwiał.

– Mężczyzna zaczął się na mnie wpychać i krzyczeć mi w twarz, że to oburzające, był napastliwy i agresywny, więc powiedziałem, że albo da mi wykonać moją pracę, albo użyję środków przymusu – bronił się policjant. Zainterweniował dopiero, gdy Cz. nazwał go gestapowcem.