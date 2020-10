Katowiccy policjanci zapobiegli eskalacji konfliktu Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Katowiccy policjanci wspólnie z mundurowymi katowickiego oddziału prewencji oraz strażnikami miejskimi zapobiegli eskalacji konfliktu pomiędzy stronami o odmiennych poglądach. Do zdarzenia doszło wczoraj w centrum Katowic, tuż po zakończeniu legalnego zgromadzenia. W wyniku podjętych działań dwie osoby zostały zatrzymane, a kilkadziesiąt wylegitymowano. Czynności w sprawie trwają.

Katowiccy policjanci wspólnie z mundurowymi z oddziału prewencji zapobiegli eskalacji konfliktu dwóch zwaśnionych stron. Do zdarzenia doszło wczoraj, 22.10.2020 r., po godzinie 18.00, tuż po zakończeniu legalnego zgromadzenia. Do grupy 25 osób, które zakończyły pokojowe manifestowanie swoich poglądów, podeszła grupa mężczyzn o odmiennych przekonaniach. Pomiędzy zebranymi doszło najpierw do ostrej wymiany zdań, a następnie do przepychanek. Natychmiast zareagowali obecni na miejscu katowiccy policjanci, wspierani przez strażników miejskich i stróżów prawa z katowickiego oddziału prewencji. Strony zostały rozdzielone i wylegitymowane. Zabezpieczony został monitoring. W wyniku podjętych działań dwie osoby zostały zatrzymane. Są to mężczyźni w wieku 40 lat. Czynności w sprawie trwają.

(KWP w Katowicach / mw)