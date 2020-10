Pacjent w izolatce … z marihuaną Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci interweniowali w szpitalu powiatowym w Chrzanowie. Jeden z lekarzy podczas dyżuru wyczuł i znalazł w sali 42-letniego pacjenta marihuanę. Personel medyczny przekazał policjantom trzy zawiniątka z zawartością narkotyku. W Trzebini podczas przeszukania mieszkania pacjenta zabezpieczono łącznie 5,3 kg marihuany oraz 2 krzewy konopi indyjskich. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie 20 października br., interweniowali wobec pacjenta, u którego personel medyczny ujawnił narkotyki. Po zbadaniu narkotesterem okazało się, że jest to marihuana. Dodatkowo nieznaczne ilości tej samej substancji policjanci ujawnili w rzeczach osobistych mężczyzny, znajdujących się w pomieszczeniu izolatki. Z uwagi na to, że stan zdrowia pacjenta nie pozwalał na opuszczenie szpitala, dalsze czynności zostały wykonane w jego miejscu zamieszkania bez jego udziału. W domu 42-letniego trzebinianina policjanci zastali jego 22-letniego syna. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających, skrupulatnie poukrywanych w różnych częściach domu. Łącznie zabezpieczono prawie 5,3 kg marihuany oraz przedmioty w postaci m.in. wagi, lamp, folii służące do produkcji i sprzedaży środków odurzających. 22- latek jeszcze tego samego dnia został zatrzymany, a noc spędził w pomieszczeniach dla zatrzymanych chrzanowskiej komendy. 21 października prokurator Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie postawił młodemu mężczyźnie dwa zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz za uprawę konopi indyjskich. Sąd Rejonowy w Chrzanowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego 3 miesiące aresztu. Niewykluczone również, że po opuszczeniu szpitala 42-latek również usłyszy zarzut.

(KWP w Krakowie / kp)