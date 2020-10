Przechwycili ponad pół tony nielegalnego tytoniu Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej Krajowej Administracji Krajowej przejęli nielegalną kontrabandę. Dzięki wspólnej akcji mundurowych, na rynek nie trafi ponad 340 kg tytoniu oraz 325 kg suszu tytoniowego. Zarzuty w sprawie usłyszeli 3 mężczyźni, jeden z nich – obywatel Mołdawii był dodatkowo poszukiwany listem gończym.

Kiedy śląscy kryminalni wpadli na trop mężczyzn, którzy w garażu prowadzili nielegalną krajalnię tytoniu, swoimi ustaleniami podzielili się z funkcjonariuszami śląskiej KAS . Mundurowi zaplanowali wspólne działania i wkroczyli do akcji.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych, przeszukali znajdującą się na terenie powiatu zawierciańskiego podejrzaną posesję. Informacje zdobyte wcześniej przez policjantów potwierdziły się. Funkcjonariusze przechwycili ponad 340 kg tytoniu o wartości rynkowej przekraczającej 241 tys. złotych oraz 325 kg suszu tytoniowego o wartości blisko 3 tys. złotych. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby prawie 540 tys. złotych tytułem niezapłaconych podatków. Do magazynów śląskiej KAS trafiły dwa urządzenia do krojenia tytoniu oraz zabezpieczone telefony komórkowe.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, organizatorem nielegalnego procederu był obywatel Mołdawii, poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał za nim dwa listy gończe w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej.

W nielegalnym, tytoniowym procederze uczestniczył dodatkowo obywatel Armenii i mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz przestępstw wynikających z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Poszukiwany Mołdawianin został zatrzymany i trafił do aresztu.

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi to straty Skarbu Państwa i nieuczciwa konkurencja wobec legalnie działających przedsiębiorców. Nielegalny handel powoduje ogromne straty finansowe dla budżetu państwa, wynikające z braku wpływów z tytułu akcyzy i podatku VAT oraz stanowi nieuczciwą i nielegalną konkurencję dla przedsiębiorców. Zwalczanie przestępczości akcyzowej to również ochrona konsumentów przed wprowadzaniem na rynek wyrobów z niewiadomych źródeł. Wyroby tytoniowe kupowane na bazarach czy targach często są podróbkami, pochodzącymi z przemytu i nie spełniają żadnych norm jakości, a konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że za produkcją i handlem takich wyrobów stoją zorganizowane grupy przestępcze.