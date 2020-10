Wygrana walka o życie - policyjne małżeństwo uratowało człowieka Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Mamuś jestem dumna z Ciebie, że uratowałaś tego Pana”, takie słowa usłyszała podkomisarz Magdalena Jankowska – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słubicach od swojej 6-letniej córki. Funkcjonariuszka wraz z mężem policjantem, w czasie wolnym od służby uratowała mężczyznę, który stracił przytomność na jednym z słubickich parkingów. Walka o życie mężczyzny trwała blisko dwie godziny. Jednym z ratowników medycznych, który przyjechał na miejsce zdarzenia, był sierżant Łukasz Pasiński – policjant słubickiej komendy.

Nic nie wskazywało na to, że środowe popołudnie, 21.10.br., będzie różniło się od innych. Policyjne małżeństwo - podkomisarz Magdalena Jankowska i aspirant Bartłomiej Jankowski po skończonej służbie pojechali odebrać ze szkoły swoje córki, a później po zakupy. Wychodząc z samochodu policjantka zauważyła na parkingu leżącego na wznak mężczyznę. Bez chwili zawahania ruszyła na ratunek, krzycząc do męża, że na ziemi ktoś leży. Po sprawdzeniu czynności życiowych okazało sie, że osoba jest nieprzytomna i ledwo oddycha. Do policjantów udzielających pomocy podjechał mężczyzna, który pomógł im ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Oczekując na wezwaną na miejsce karetkę, cały czas sprawdzali czynności życiowe i stan zdrowia mężczyzny, przekazując na bieżąco informacje dla dyspozytora medycznego. Mężczyzna na chwilę odzyskał świadomość, zdążył powiedzieć tylko jak ma na imię. W chwili gdy na miejsce przyjechała karetka, mężczyzna ponownie stracił przytomność. Dalsze czynności ratujące życie prowadzili już ratownicy. Jednym z ratowników, który przyjechał na miejsce, był sierżant Łukasz Pasiński. Funkcjonariusz oprócz tego, że jest policjantem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, pracuje również jako ratownik medyczny w słubickim szpitalu. Walka o życie mężczyzny trwała blisko dwie godziny. Ratownicy przeprowadzili w karetce sprawną resuscytację i przywrócili do życia mężczyznę. Mężczyzna najprawdopodobniej miał zawał, obecnie przebywa pod opieką lekarską.

Nie bądź obojętny – reaguj! Możesz uratować komuś życie! Jeśli zauważysz człowieka potrzebującego pomocy medycznej, nie przechodź obok niego obojętnie. Podejdź do osoby, sprawdź czy oddycha, czy unosi się klatka piersiowa. Jeżeli jest przytomny zapytaj czy potrzebuje pomocy. Wezwij na miejsce pogotowie bądź Policję.

(KWP w Gorzowie / mw)