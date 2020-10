Kolejne sukcesy Justyny Kozdryk i nowe rekordy Polski Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Justyna Kozdryk, na co dzień pracująca w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu, wygrała kolejne zawody w podnoszeniu ciężarów oraz wycisnęła sztangę o ciężarze 125 kg, co jest jednocześnie nowym rekordem Polski. Podczas zawodów Justyna występuje również w roli sędziego i trenera młodych zawodników. Gratulujemy naszej koleżance!

W czasie Mistrzostw Polski w wyciskaniu leżąc, które odbyły się w Skierniewicach, Justyna Kozdryk wycisnęła sztangę o ciężarze 125 kg w kategorii do 52 kg, co jest jednocześnie nowym rekordem Polski. W czasie kolejnych zawodów, Mistrzostw Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym nasza koleżanka była pierwsza w kategorii open. Wycisnęła 95 kg i to również jest aktualny rekord Polski w kategorii do 52 kg.

W miniony weekend we Wrocławiu odbyły się coroczne zawody w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami, tzw. srebrna sztanga. W tym roku 40. edycja została zorganizowana wyłącznie z udziałem polskich zawodników, ze względu na pandemię koronawirusa. W gronie kobiet w kategorii open najlepsza była Justyna Kozdryk.

Justyna Kozdryk, na co dzień reprezentantka Kraski Jasieniec i Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”, jest pracownikiem cywilny Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności surdopedagogika.

Swoją mistrzowską karierę rozpoczęła w 1999 roku. Wtedy to, po raz pierwszy, za namową swojej starszej siostry, trafiła do profesjonalnej siłowni klubu sportowego. Tam też jej nieprzeciętną siłę zauważył trener Mirosław Malec. Tak rozpoczęła się jej sportowa kariera w wyciskaniu sztangi. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata, a także srebrną medalistką paraolimpiady w Pekinie.

Justyna Kozdryk, dzięki swojej popularności i osiągnięciom, promuje wśród młodzieży zdrowy tryb życia oraz integrację młodzieży z niepełnosprawnością. Tak było np. podczas marcowego spotkania, które zorganizowali pracownicy grójeckiego gimnazjum. Żywiołowa, radosna i ciągle uśmiechnięta mistrzyni rozmawiała z młodymi ludźmi na temat zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa oraz scharakteryzowała swoją życiową pasję związaną ze sportem. Ponadto omawiała trudny temat łączenia sportu pełnosprawnych z niepełnosprawnością i integracją wśród młodzieży.

(KWP w Radomiu / am)