Areszt dla 21-latka, który chciał wyrwać kobiecie torebkę z 60 tys. zł w środku Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Oławscy policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Brzegu, podejrzanego o usiłowanie rozboju na 61-letniej mieszkance powiatu oławskiego. Zatrzymany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Rozbój bądź jego usiłowanie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Z uwagi na fakt, że podejrzany dopuścił się przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa, grozi mu surowsza kara - nawet 18 lat odsiadki.

Dyżurny oławskiej komendy 20 października br., przed południem otrzymał zgłoszenie o próbie rozboju. Zgłaszająca poinformowała funkcjonariusza, że młody mężczyzna, grożąc jej uszkodzeniem ciała, próbował wyrwać torebkę, w której miała 60 tysięcy złotych. Wysłany na miejsce patrol policjantów kryminalnych w rozmowie z kobietą ustalił dokładny rysopis napastnika i wszelkie okoliczności mogące pomóc w jego zatrzymaniu.

Po zebraniu niezbędnych informacji oławscy mundurowi będący w służbie zaangażowali się w poszukiwanie sprawcy. Kilkanaście minut po zgłoszeniu podejrzany został zauważony na jednej z ulic Oławy przez patrol ruchu drogowego. Policjanci podjęli natychmiast czynności, w wyniku których zatrzymali młodego mężczyznę. Okazał się nim być 21-letni mieszkaniec Brzegu, w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu

Zatrzymany został doprowadzony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu z 21-latkiem przeprowadzono czynności procesowe.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu usiłowania rozboju oraz wystąpienie do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Prokurator przychylił się do tego wniosku i poparł go przed sądem, który zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

(KWP we Wrocławiu/js)