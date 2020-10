Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży rowerów Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 26-latka podejrzewanego o kradzież rowerów. Mężczyzna w chwili zatrzymania prowadził dwa skradzione rowery. W garażu przechowywał kilkanaście jednośladów oraz wózek rowerowy. Sprawca usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu 5 lat więzienia.

W minioną środę, 21.10.2020 r., tuż po godz. 2:00 operator miejskiego monitoringu powiadomił policjantów, że w rejonie Śródmieścia mężczyzna jadący na rowerze prowadzi drugi rower. Na miejsce pojechali wywiadowcy z gdańskiej komendy miejskiej. Mężczyzna się przemieszczał i policjanci zaczęli sprawdzać sąsiednie ulice. Funkcjonariusze dojechali do ul. Chmielnej i to właśnie tam zauważyli mężczyznę jadącego rowerem. Policjanci wydali mężczyźnie polecenie zatrzymania się, jednak ten zaczął uciekać. Funkcjonariusze zatrzymali go i obezwładnili. Po sprawdzeniu jednośladów w policyjnej bazie danych okazało się, że jeden z nich kradziony.

Zatrzymany 26-letni mieszkaniec Gdańska został przewiedziony do policyjnego aresztu. Jeszcze tego samego dnia sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu przy ul. Kartuskiej. Funkcjonariusze przeprowadzili kontrole mieszkania sprawcy oraz pomieszczeń, które zajmuje. Podczas kontroli ujawnili garażu 13 rowerów oraz wózek rowerowy do przewożenia dziecka. Dodatkowo mundurowi znaleźli w jego pokoju kilka porcji narkotyków. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że część odzyskanych rowerów zostało ukradzionych z terenu dzielnic Przymorze oraz Suchanino. Mężczyzna dotychczas usłyszał 4 zarzuty kradzieży oraz zarzut posiadania środków odurzających.

Funkcjonariusze dotarli już do kolejnych ośmiu pokrzywdzonych i cały czas pracują nad tą sprawą, aby ustalić właścicieli pozostałych jednośladów.

Za kradzież grozi 5 la więzienia. Za posiadanie narkotyków grożą 3 lata pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku/js)