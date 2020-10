W sposób rażący przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym Data publikacji 23.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, policjanci ruchu drogowego podjęli interwencję wobec siedmiu kierowców, którzy w sposób rażący przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Wszyscy stracą teraz swoje prawa jazdy na 3 miesiące. Wśród nich był pijany 29-latek, który jechał tunelem pod Martwą Wisłą z prędkością 148 km/h. Gdańscy policjanci ruchu drogowego podjęli też interwencję wobec kierowcy citroena, który spowodował kolizję drogową, mając sądowy zakaz kierowania pojazdami.

W ciągu jednego dnia (22.10.2020 r.) policjanci ruchu drogowego podjęli siedem interwencji wobec kierowców, którzy w obszarze zabudowanym w sposób rażący przekroczyli dozwoloną prędkość. Wśród nich był 29-letni gdańszczanin, który o godzinie 17:35 w tunelu pod Martwą Wisłą jechał, samochodem marki Peugeot, z prędkością 148 km/h. W trakcie interwencji funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny alkohol, a badanie wykazało, że miał w organizmie prawie promil alkoholu. Pijany kierowca został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu Policji. Kierującego, który jechał za szybko, funkcjonariusze ukarali mandatem i punktami karnymi. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali też prawo jazdy pijanemu kierowcy. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do dwóch lat, grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Podczas wczorajszej służby (23.10.2020 r.) w godzinach popołudniowych policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o kolizji na ul. Klinicznej. Funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy przyjechali na miejsce kolizji, ustalili, że 30-letni kierowca samochodu marki Citroen, jadąc środkowym pasem ruchu ul. Klinicznej, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe pobocze i uderzył w bariery energochłonne. Podczas sprawdzania danych sprawcy zdarzenia, okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go do stycznia 2021 r. Za spowodowanie zdarzenia drogowego 30-latek został ukarany mandatem karnym, po czym został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu Policji, w związku z popełnionym przestępstwem. Za złamanie zakazów sądowych gdańszczanin odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / am)