Cała Polska w strefie czerwonej Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Od dzisiaj cała Polska znajduje się w strefie czerwonej w związku z panującą pandemią wirusa Covid-19. Za tym idą nowe restrykcje i obostrzenia, do których należy się stosować. Wszystko dla naszego bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażenia. Policjanci będą kontrolować miejsca zwłaszcza te, gdzie może gromadzić się więcej ludzi. Nie lekceważmy problemu, zadbajmy o siebie i innych, nie przeszkadzajmy służbom, szanujmy pracę wszystkich, którzy chcą nam pomóc.

Zgodnie z zapowiedzią od dzisiaj cały kraj znajduje się w strefie czerwonej, a wiążą się z tym nowe obostrzenia i restrykcje. Aktualności z tym związane można znaleźć tu:

https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Policjanci wraz z innymi służbami będą sprawdzać czy mieszkańcy Dolnego Śląska stosują się do poleceń i obostrzeń. Nasze działania mają na celu zminimalizowanie ilości osób zakażonych tym niewidzialnym wrogiem jakim jest panujący wirus. Uderzmy do swoich sumień, swojego rozsądku i weźmy odpowiedzialność za siebie i chociażby naszych bliskich.

Szanujmy pracę wszystkich służb, bo to oni najbardziej narażają swoje zdrowie i życie, by pomóc innym. Nie okłamujmy medyków, nie okłamujmy policjantów. Jeśli zauważymy u siebie choć jeden z objawów przeziębienia, ograniczmy kontakty z innymi ludźmi, pozostańmy w domu, zadbajmy o siebie. Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa, o częstym myciu czy dezynfekowaniu rąk, o ograniczeniu spotykania się w większym gronie ludzi, o zachowaniu dystansu.

Zwróćmy uwagę na seniorów, naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, osoby samotne. Sprawdźmy czy nie potrzebują pomocy, czy dobrze się czują. Wspierajmy w razie potrzeby.

O odpowiedzialność prosimy zwłaszcza osoby przebywające w izolacji domowej. Funkcjonariusze będą sprawdzać czy izolowani przebywają w swoich domach, co jest ich obowiązkiem. Zachęcamy do zainstalowania aplikacji w telefonie komórkowym „Kwarantanna domowa”, która znacznie ułatwi pracę wszystkim służbom. Aplikacja jest dostępna, bezpłatna, bezpieczna i prosta w obsłudze.

Przypominamy! W przypadku interwencji podjętej przez policjantów, możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości do 500 złotych, może być też skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do Sanepidu. Należy pamiętać, że od indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, jakie będą konsekwencje takiej kontroli.

asp . szt . Monika Kaleta

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Film przedstawia kontrole izolacji domowych przez policjanta i żołnierza. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.62 MB)