Spokojnie podczas zgromadzenia we Wrocławiu Data publikacji 24.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj we Wrocławiu zostało zorganizowane zgromadzenie, które swój początek miało tuż po godz. 16:00 przed Dworcem Głównym. W związku z tym, że pomimo rozwiązania przez organizatorkę zgromadzenia, tłum nadal protestował i szedł ulicami miasta, policjanci byli zmuszeni podjąć interwencję wobec osób rażąco łamiących przepisy sanitarne. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem nie tylko uczestników spotkania, ale też osób postronnych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, zgromadzenie przebiegło spokojnie.

Tuż po godzinie 16:00 przed Dworcem Głównym we Wrocławiu rozpoczęło się zgromadzenie publiczne. Tłum, który się zebrał, skandował swoje postulaty i hasła. Policjanci cały czas przez megafon informowali protestujących o zachowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa. Wobec osób rażąco łamiących przepisy, funkcjonariusze podejmowali interwencję. W związku z tym, że w zgromadzeniu udział wzięła większa ilość osób, niż dopuszczalna do wczoraj liczba 25, policjanci poinformowali organizatorkę zgromadzenia o tym, by w związku z panującymi obostrzeniami i ze względów bezpieczeństwa rozwiązała spotkanie. Organizatorka odmówiła, lecz tuż przed godz. 17:00 ostatecznie zgromadzenie rozwiązała. Policjanci informowali przez nagłośnienie, że gromadzenie się większej niż 25 osób grupie łamie przepisy sanitarne. W momencie rozwiązania zgromadzenia, tłum zaczął przemieszczać się ulicami miasta w stronę centrum. W tym momencie zgromadzenie stało się nielegalne o czym również funkcjonariusze informowali przez megafon. W związku z brakiem reakcji ludzi na ten przekaz, policjanci przystąpili do legitymowania uczestników.

Wylegitymowano łącznie 116 osób, a wobec 85 z nich zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające w kierunku art. 50 i 54 KW . Nałożono 2 mandaty karne, a 10 osób pouczono. Zdarzenie miało charakter spokojny.

Do podobnych spontanicznych zgromadzeń, lecz dużo mniejszych, doszło jeszcze w kilku innych miastach naszego województwa. Każdy z nich przebiegał spokojnie.

Wszelkie działania Policji miały na celu zadbanie o bezpieczeństwo zarówno uczestników zgromadzenia, jak i osób postronnych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

asp . szt . Monika Kaleta

Zespół Prasowy

KWP we Wrocławiu