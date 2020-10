Policjanci zabezpieczali zgromadzenia Data publikacji 25.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 24 października 2020 roku w większości miast powiatowych województwa łódzkiego odbyły się zgromadzenia. Mimo, że właśnie od tego dnia w całej Polsce obowiązuje strefa czerwona, co wiąże się między innymi z limitem max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych. Niestety mimo licznych policyjnych apeli o stosowaniu się do ograniczeń wiele osób ignorowało obowiązujące obostrzenia.

Sytuacja epidemiczna w kraju i rozprzestrzenianie się wirusa Sars-Cov-2 jednoznacznie wskazuje, że gromadzenie się w tak duże skupiska ludzkie może potęgować rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego wirusa. Stad działania prewencyjne policjantów i liczne apele do uczestników o zachowanie reżimu sanitarnego. Podczas działań policjanci w województwie łódzkim wylegitymowali łącznie 64 osoby z czego 49 osób w samej Łodzi. Nałożono 2 mandaty karne i sporządzono dokumentację do wniosków o ukaranie 49 osób w związku z popełnionymi wykroczeniami. Pouczono 12 osób. Ponadto doszło do przypadku znieważenia policjanta przez 47-letniego uczestnika zgromadzenia w Łodzi. Niewykluczone, że mężczyzna usłyszy w najbliższym czasie zarzut. Jest to przestępstwo zagrożone karą do roku pozbawienia wolności. Przypominamy, że kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.