Policyjna eskorta kobiety w ciąży do szpitala Data publikacji 26.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego po raz kolejny przekonali się, że policyjna służba pełna jest wyzwań i zaskakujących sytuacji. Służbę rozpoczęli od zabezpieczenia drogi ekspresowej S3 gdzie przewrócił się samochód ciężarowy, a zakończyli pilotując ciężarną kobietę do szpitala. Dzięki pomocy funkcjonariuszy, niezwykły konwój szybko i bezpiecznie dojechał na miejsce.

Nietypowy przebieg miała czwartkowa (22 października) służba aspiranta Pawła Krzysztofa, sierżanta Konrada Mileja oraz posterunkowej Wiktorii Zasimuk – dla, której był to jeden z pierwszych dni w roli stróża prawa. Funkcjonariusze zielonogórskiej drogówki po odprawie służbowej ruszyli do miasta realizować swoje zadania. Po godzinie 14 zostali skierowani przez dyżurnego na drogę ekspresową S 3, gdzie przewrócił się samochód ciężarowy blokując przejazd kierowcom. Na trasie natychmiast utworzyły się ogromne korki i niezbędna była pomoc policjantów, którzy musieli ustalić przyczynę, zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz kierując ruchem, pomóc podróżnym ominąć utrudnienia.

W pewnym momencie mundurowi usłyszeli komunikat podany przez dyżurnego o tym, że w jednym z samochodów jadących od strony Sulechowa i oczekujących w korku znajduje się ciężarna kobieta, która ze względu na zagrożenie życia dziecka, musi jak najszybciej dojechać do szpitala. Aspirant Paweł Krzysztof pobiegł pomiędzy samochodami, żeby odnaleźć ten, w którym znajdowała się kobieta w ciąży. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów zauważył volkswagena, którego kierujący miał włączone światła awaryjne i próbował ominąć inne pojazdy. Policjant podbiegł do tego samochodu, a gdy zobaczył pasażerkę, nie potrzebował żadnych słów, żeby zrozumieć powagę sytuacji. Natychmiast poprosił, aby kierujący jechał za nim i jednocześnie nakazywał innym kierowcom rozjechać się na boki, żeby przepuścić volkswagena. Gdy ominęli korek eskortę przejęli sierżant Konrad Milej i posterunkowa Wiktoria Zasimuk, którzy na sygnałach pilotowali kobietę w ciąży aż do zielonogórskiego szpitala.

Policjanci wraz z eskortowanym samochodem bez żadnych przeszkód, szybko dotarli do izby przyjęć szpitala. Wtedy funkcjonariusze dowiedzieli się, że kobieta będąca w 30 tygodniu ciąży upadła i bardzo źle się poczuła. Stan był na tyle poważny, że istniało zagrożenie życia dziecka. Mężczyzna podziękował policjantom za zaangażowanie i pomoc w dotarciu do szpitala. Dla stróżów prawa najważniejsze jest to, że dzięki swojemu zaangażowaniu oraz szybkości działania, kolejny raz świetnie wykonali zadanie - pomogli w trudnej sytuacji. Przyszłym rodzicom życzymy dużo zdrowia.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

