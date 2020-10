Rodząca kobieta dotarła do szpitala policyjnym radiowozem Data publikacji 26.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Korki występujące w godzinach szczytu na drogach dużych miastach to sytuacja, do której niestety zdążyliśmy się przyzwyczaić. Co więcej, takie utrudnienia pojawiają się coraz częściej nawet na drogach szybkiego ruchu. Co jednak, jeśli w takim zatorze utknie rodząca kobieta? Do takiej sytuacji doszło ostatnio w powiecie wrocławskim. Przyszła mama mająca już skurcze porodowe trafiła na tak duży korek, że funkcjonariusze z Kątów Wrocławskich podjęli jedyną słuszną decyzję i z kobietą w radiowozie ruszyli w kierunku najbliższego szpitala. Wszystko skończyło się szczęśliwie i na świat przyszła malutka Rebeka.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w powiecie wrocławskim, gdzie na autostradzie A4 w dużym korku utknęła rodząca kobieta i jej mąż. Para próbowała dojechać do szpitala, ale z uwagi na natężenie ruchu, mogli nie zdążyć na czas. Zadzwonili zatem na numer alarmowy 112 i czekali na pomoc.

Policjanci po otrzymaniu ich zgłoszenia szybko zlokalizowali auto przyszłych rodziców. Ci byli bardzo zdenerwowani, a wezwana karetka pogotowia jeszcze nie przyjechała na miejsce. Kobieta głośno krzyczała i dostała już silnych skurczy. Funkcjonariusze szybko ocenili sytuację i zdali sobie sprawę, że rozwiązanie może nastąpić lada chwila. Autostrada to nie jest najlepsze miejsce na poród, dlatego mundurowi podjęli decyzję o przewiezieniu kobiety policyjnym radiowozem do najbliższego szpitala.

Policjanci wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności szybko przedostali się przez korek i już po chwili radiowóz wjechał na podjazd jednego z wrocławskich szpitali, gdzie medycy zajęli się rodzącą kobietą. Potwierdziło się to, że dziecko urodzi się niewiele później, dlatego już karetką przyszła mama ruszyła prosto na blok porodowy szpitala specjalistycznego na Brochowie, gdzie na świat przyszła malutka Rebeka. Wszystko trwało zaledwie godzinę, od momentu podjęcia przez policjantów decyzji na autostradzie, do chwili przyjścia na świat dziecka.

Świeżo upieczeni rodzice, wdzięczni za policyjną pomoc, przesłali podziękowania za sprawnie zorganizowany przejazd, w których opisują profesjonalizm mundurowych: „panowie wykazali się niesamowitymi zdolnościami do szybkiej ale bezpiecznej jazdy, błyskawicznie podejmowanych decyzji i z zachowaniem środków bezpieczeństwa zawieźli moją żonę do najbliższego szpitala (…) wykazali się odwagą i zachowaniem spokoju w bardzo stresowej sytuacji, ponadto ich stosunek do nietypowej sytuacji był wręcz wzorowy. Dzięki nim nasza córka mogła przyjść na świat pod okiem i z pomocą personelu medycznego na bloku porodowym.”.

Rodzicom życzymy dużo spokoju i radości, a małej Rebece wszystkiego najlepszego.

(KWP we Wrocławiu / mw)