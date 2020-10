Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 26.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i spostrzegawczość policjanta z Wydziału Prewencji II koszalińskiego komisariatu, w czasie wolnym od służby, zakończyła niebezpieczną podróż nietrzeźwego kierującego. 44-latek, który jechał „zygzakiem” miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusz uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę. Mężczyzna za swoje bezmyślne zachowanie usłyszy zarzuty.

Policjantem jest się też po służbie... tę tezę kolejny raz potwierdził swoim zachowaniem policjant z Wydziału Prewencji II koszalińskiego komisariatu.

Funkcjonariusz podróżując wczoraj, 25.10.2020 r. wraz z rodziną przez miejscowości w gminie Będzino zauważył opla, którego kierujący nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy, nie stosował się do przepisów ruchu drogowego. To wzbudziło w policjancie podejrzenie, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz wykorzystując odpowiedni moment, gdy opel zatrzymał się na poboczu, podbiegł do pojazdu i natychmiast wyjął ze stacyjki kluczyki. Kierowca próbował wyjść z auta, ale policjant mu to uniemożliwili. W trakcie ujęcia wyczuwalna była od kierowcy silna woń alkoholu. O całym zdarzeniu natychmiast powiadomiony został oficer dyżurny koszalińskiej komendy.

Po przyjeździe na miejsce wezwanego patrolu i przebadaniu mężczyzny na zawartość alkoholu okazało się, że 44-latek miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 44-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Za swoje bezmyślne zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem.

Dzięki właściwej i szybkiej reakcji policjanta kolejny nieodpowiedzialny kierowca nie doprowadził do tragedii na drodze.

(KWP w Szczecinie / mw)