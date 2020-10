Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę powiązaną z pseudokibicami Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy CBŚP, SG, Prokuratury Krajowej i służb hiszpańskich oraz brytyjskich, przy wsparciu Europolu, Eurojustu, KGP i KAS-u został zadany kolejny cios w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą. Członkowie grupy podejrzani są o przemyt 15 ton marihuany wartej 440 mln zł. Według śledczych podejrzani mają powiązania z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów sportowych. Tym razem w Polsce funkcjonariusze CBŚP i SG zatrzymali 5 osób i 5 doprowadzili z AŚ lub ZK, a w ręce hiszpańskich służb wpadły 3 osoby i mnóstwo szybkich testów na Covid. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą usłyszeli: Paweł Ł. ps. Master, Łukasz S. ps. Kajko, Michał F. ps. Micz oraz Paweł F. ps. Karzeł.

Śledztwo jest prowadzone przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z policjantami z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy działali nie tylko w Krakowie, ale też w innych miejscowościach na terenie kraju, jak również w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Niderlandach.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej nabywali, przemycali i sprzedawali znaczne ilości środków odurzających, głównie marihuany. Narkotyki były przemycane przez kolejne granice w specjalnie skonstruowanych skrytkach w pojazdach lub ukrywano je w przewożonym towarze. Środki odurzające trafiały do Polski z Hiszpanii, Niemiec czy Niderlandów. Z zebranego materiału wynika również, że narkotyki były przemycane z Hiszpanii do Włoch, Belgii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Następnie środki odurzające były rozprowadzane na czarnym rynku. Według śledczych zorganizowana grupa przestępcza w latach 2011-2017, dokonała co najmniej 162 przemytów nie mniej niż 15 ton marihuany, o wartości detalicznej nie mniejszej niż 440 mln zł.

Aby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy powołano międzynarodowy zespół dochodzeniowo-śledczy JIT ze stroną brytyjską. Działania były prowadzone przy wsparciu Europolu i Eurojustu, w tym również z hiszpańskimi organami ścigania. W czynnościach brali także udział funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Do pierwszej akcji doszło w połowie 2017 roku, kiedy to zatrzymano na gorącym uczynku podejrzanych o przemyt 123 kg marihuany z Niemiec do Polski.

We wrześniu br. przeprowadzono działania na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, zatrzymując 5 osób, a kolejne 5 doprowadzając z Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego. Podczas działań zabezpieczono maczety, gazy obezwładniające, noże, a także sprzęt komputerowy oraz nośniki danych informatycznych w celu dokładnej analizy. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie trudnili się wewnątrzwspólnotowym obrotem narkotykami. Dodatkowo prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił czterem osobom (jedna osoba zatrzymana na podstawie ENA w Hiszpanii) zarzuty kierowania tą grupą, tj.: Pawłowi Ł. ps. Master, Łukaszowi S. ps. Kajko, Michałowi F. ps. Micz oraz Pawłowi F. ps. Karzeł. Grozić im może kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Czynności procesowe zostały również przeprowadzone na terenie Hiszpanii, gdzie zatrzymano 3 osoby, także podejrzane o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej. Wówczas to, zabezpieczono komputery, nośniki danych informatycznych, telefony komórkowe i amunicję ostrą. W jednym z pomieszczeń gospodarczych znaleziono mnóstwo szybkich testów na Covid, które zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia legalności ich pochodzenia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował 13 osób. Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych i konfiskaty rozszerzonej na ponad 12 mln zł, w tym zabezpieczono 14 nieruchomości w postaci działek, domów i apartamentów oraz samochód marki BMW X5 (wart ok. 130 tys. zł).

Dotychczas w ramach śledztwa skierowano cztery akty oskarżenia dotyczące 18 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem z Hiszpanii do Polski znacznych ilości marihuany. W części spraw zapadły prawomocne wyroki skazujące.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

ij na podstawie materiału Prokuratury Krajowej, materiał foto i video: CBŚP, SG, służby hiszpańskie

Warto zobaczyć: https://www.policia.es/wap/prensa/20201011_2.html,

Poland and Spain take down international drug trafficking network associated with Kraków football hooligans