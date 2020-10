Reanimowali starszą kobietę do przyjazdu karetki

W ratowaniu ludzkiego życia ważna jest każda sekunda, właściwa ocena sytuacji, a niekiedy dociekliwość. Dzięki niej policjanci pomogli uratować mieszkankę Niska. Kobieta zasłabła i straciła przytomność, funkcjonariusze na zmianę prowadzili reanimację do przyjazdu służb medycznych. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie wraca do zdrowia.