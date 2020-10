Podziękowania dla biłgorajskiego policjanta Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Gratuluję odwagi i profesjonalizmu” to słowa skierowane przez Starostę Biłgorajskiego do policjanta biłgorajskiej jednostki. Aspirant sztabowy Marek Popowicz uratował 3 - letnią dziewczynkę. Policjant na początku października zdjął w nocy dziecko z balustrady balkonu znajdującego się na drugim piętrze jednego z bloków.

W nocy z 2 na 3 października dyżurny biłgorajskiej komendy otrzymał informację, że na balustradzie balkonu znajdującego się na drugim piętrze jednego z bloków mieszkalnych w Biłgoraju po zewnętrznej stronie stoi małe dziecko, które płacze i wzywa pomocy. Natychmiast na miejsce zostały służby.

Jako pierwsi na miejscu był aspirant sztabowy Marek Popowicz, dzielnicowy z Posterunku Policji w Tarnogrodzie i starszy posterunkowy Sylwester Gałka. Pierwszy z nich bez chwili wahania wszedł po rynnie na balkon, złapał wystraszoną i zapłakaną dziewczynkę i wraz z dzieckiem wszedł do środka. W mieszkaniu zamkniętym od zewnątrz nie było nikogo. W środku policjanci zauważyli ślady spożywania alkoholu. Funkcjonariusze Straży Pożarnej, którzy od początku brali udział w akcji między innymi wyważyli drzwi do mieszkania, po to by umożliwić służbom medycznym wejście do środka i udzielenie pomocy dziecku. Po około 30 minutach na miejscu pojawili się pijani rodzice dziewczynki, którzy zostawili ją bez opieki. Jak się okazało 22-letnia matka miała w organizmie ponad 1,5 promila, natomiast 36-letni ojciec 1,5 promila alkoholu w organizmie. Obydwoje zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. 3-latka została przetransportowana do szpitala. Na szczęście nie odniosła obrażeń.

Odwagi i szybkiej reakcji pogratulował aspirantowi sztabowemu Markowi Popowicz Starosta Biłgorajski Pan Andrzej Szarlip. Na pamiątkowej tabliczce wręczonej policjantowi czytamy m.in. ..„ Gratuluję odwagi i profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych zadań”…

Starosta pogratulował także Komendantowi biłgorajskiej jednostki wzorowej postawy podległego funkcjonariusza.

młodszy aspirant Joanna Klimek