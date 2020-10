Dzieci podziękowały policjantowi za stworzenie filmiku na temat bezpieczeństwa Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Fabian Papis z Komisariatu Policji w Szprotawie nagrał filmik instruktażowy, w którym opowiada przedszkolakom jak powinny właściwie zachowywać się na drodze oraz jak wezwać pomoc służb ratowniczych w groźnych sytuacjach. Przedszkolaki i ich wychowawcy podziękowali funkcjonariuszowi za pośrednictwem portalu społecznościowego przedszkola.

Funkcjonariusz szprotawskiego komisariatu sierżant sztabowy Fabian Papis na co dzień pełniący służbę w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym poświęcił swój wolny czas od służby na nagranie materiału instruktażowego dla przedszkolaków z Przedszkola w Małomicach. Tematem nagrania było bezpieczeństwo na drodze oraz zasady prawidłowych zachowań w sytuacji kiedy potrzebna jest pomoc służb ratowniczych. Fabian Papis przygotował dla dzieci dużą dozę ważnych zasad bezpieczeństwa, o których powinno wiedzieć każde dziecko. Nagrany filmik przesłał do przedszkola i został on odtworzony wszystkim uczęszczającym tam grupom dzieci.

Podziękowania dla policjanta od przedszkolaków oraz wychowawców za zaangażowanie i doskonałe przedstawienie tematu zostały opublikowane na jednym z portali społecznościowych.

Podziękowania niezależnie jaką formę przybierają motywują nas do dalszego działania i wzmacniają świadomość, że nasza służba jest doceniania. Jesteśmy po to, aby Wam służyć. Dziękujemy.

(KWP w Gorzowie / mw)