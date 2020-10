Policjanci z Kęt uratowali życie kobiety i zapobiegli wybuchowi gazu Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kętach starszy sierżant Tomasz Ratusznik i sierżant Mateusz Płonka, podjęli skuteczne działania, w trakcie których zapobiegli wybuchowi gazu w budynku jednorodzinnym, ratując tym samym życie 41-letniej kobiecie.

W piątkowy wieczór, 23.10.2020 r., policjanci jak co dzień pełnili służbę pilnując bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kęty. Tuż przed godziną 19.00 otrzymali zgłoszenie, aby pilnie udać się do jednej z miejscowości w gminie Kęty, gdzie kobieta przebywająca sama w domu miała myśli samobójcze i aktualnie nie odbierała telefonu od znajomej. Mundurowi szybko zlokalizowali posesję. Dom był zamknięty i nie paliły się w nim żadne światła. Taka sytuacja jednak nie uspokoiła funkcjonariuszy. Chcąc dostać się do wnętrza posesji policjanci zauważyli pękniętą szybę w oknie piwnicy, a kiedy podeszli bliżej, wyczuli zapach gazu. Nie tracąc ani chwili, zachowując względy bezpieczeństwa, wyjęli pękniętą szybę, po czym dostali się do wnętrza budynku. Błyskawicznie dotarli do kuchni, gdzie zakręcili kurki od kuchenki gazowej. Następnie otworzyli okna, po czym zaczęli poszukiwać kobiety. Nieprzytomną 41-latkę odnaleźli w jednym z pomieszczeń. Wynieśli ją na zewnątrz budynku i udzielili pierwszej pomocy. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe oraz strażacy, którzy podali kobiecie tlen. 41-latka, odzyskała przytomność, lecz ze względu na zły stan zdrowia, pod opieką ratowników medycznych trafiła do jednego ze śląskich szpitali.`

Jeśli jesteś w kryzysie pamiętaj, czekają na Ciebie osoby gotowe pomóc. W każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Ważne, aby nie pozostawać z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać dzielnicowego dla którego pomoc mieszkańcom jest jednym z priorytetów służby.

(KWP w Krakowie / mw)