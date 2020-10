Niebezpieczna prędkość i ponad półtora promila za kierownicą. Policjanci grupy SPEED zatrzymali pirata drogowego Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci lubuskiej grupy SPEED zauważyli osobowe volvo, które przemieszczało się ulicami Gorzowa, wyraźnie przekraczając dopuszczalną prędkość. Pomiar wideorejestratorem wykazał, że samochód jedzie przez miasto 157 kilometrów na godzinę. Gdy mundurowi zatrzymali kierującego do kontroli, wyczuli od niego silną woń alkoholu. Okazało się, że 44-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila. Dzięki policjantom pirat drogowy nie mógł kontynuować niebezpiecznej jazdy i odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem.

Głównym zadaniem policyjnej grupy SPEED jest eliminowanie piratów drogowych, którzy dopuszczają się najbardziej ryzykownych i niebezpiecznych zachowań na drodze. Takim bez wątpienia „wykazał” się 44-latek, który w niedzielę wieczorem (25 października) przemieszczał się ulicami Gorzowa Wielkopolskiego samochodem marki Volvo. Pojazd od razu przykuł uwagę policjantów lubuskiej grupy SPEED, którzy czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich podróżnych. Funkcjonariusze widzieli, że wyraźnie przekracza on dopuszczalną prędkość, dlatego dokonali pomiaru wideorejestratorem znajdującym się w nieoznakowanym radiowozie. Urządzenie pomiarowe wskazało, że volvo jedzie 157 kilometrów na godziną w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie do tak zwanej „siedemdziesiątki”. Policjanci natychmiast przerwali tą ryzykowną jazdę i zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Gdy tylko podeszli do kierującego, od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Zbadali 44-letniego mężczyznę na zawartość alkoholu w organizmie i okazało się, że miał on ponad 1,5 promila. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości połączone z nadmierną prędkością to zachowanie skrajnie niebezpieczne i powodujące ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na szczęście ryzykowna jazda 44-latka została przerwana przez policjantów grupy SPEED. Dzięki funkcjonariuszom mężczyzna nie stwarza już zagrożenia. Zostało zatrzymane mu prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem. 44-latkowi za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz kierowania. Dodatkowo, za popełnione wykroczenia, policjanci nałozyli na niego mandat karny w kwocie tysiąca złotych.

Od poczatku 2020 roku lubuscy policjanci zatrzymali 2128 nietrzeźych kierujacych oraz odebrali prawo jazdy 857 osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły dopuszczalną prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę.

sierżant sztabowy Mateusz Sławek

Zespół Prasowy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 8.91 MB)