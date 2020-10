Policjanci pomogli mężczyźnie w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki pomogli osobie, której życie było zagrożone. Tym razem przeprowadzili pilotaż auta, w którym przewożono mężczyznę z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego. W wyniku działań policjantów kierowca sprawnie i bezpiecznie dojechał do placówki medycznej, gdzie 30-latek uzyskał pomoc specjalistów.

26 października br., przed godziną 12:00, gdy policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki kontrolowali pojazd na Al. Armii Krajowej, podjechał do nich kierowca audi. Mieszkaniec powiatu strzeleckiego poprosił funkcjonariuszy o pomoc w dotarciu do najbliższego szpitala. Mężczyzna wiózł kolegę z pracy, u którego podejrzewano zawał mięśnia sercowego. Starsi posterunkowi Sebastian Roter i Bartosz Mościcki, widząc że 30-latek czuje się coraz gorzej, bez wahania podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu do oddalonego o kilka kilometrów szpitala.

Działania funkcjonariuszy pozwoliły kierowcy sprawnie i bezpiecznie dojechać do placówki medycznej, gdzie 30-latek uzyskał pomoc specjalistów.

(KWP w Opolu / mw)