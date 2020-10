Tragedia była o krok - pijany kierowca o mało nie potrącił ludzi na przejściu dla pieszych Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierujący z blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie o mało nie wjechał w pieszych znajdujących się na przejściu. Mężczyzna zatrzymał pojazd na środku pasów. Policjanci wyciągnęli mężczyznę zza kierownicy samochodu i zatrzymali. W środku auta znaleziono otwartą butelkę wódki. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem – grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wysoka grzywna.

Nietrzeźwi kierujący stwarzają zagrożenie na drogach dla wszystkich. Nie tylko mogą doprowadzić do zderzenia z innym pojazdem, ale mogą potrącić prawidłowo idących pieszych. Osoby te nie są chronione przez elementy konstrukcyjne pojazdu czy urządzenia bezpieczeństwa, takie jak pasy czy poduszki powietrzne, przez co narażeni są na największe obrażenia. Wielokrotnie zdarzały się sytuacje, w których kierujący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie opanowali pojazdu i wypadali z drogi. Często niestety na chodniki, przystanki autobusowe czy inne miejsca, w których znajdowały się osoby piesze. W niedzielę, 25 października br., do podobnej sytuacji doszło w Świebodzinie. Nietrzeźwy kierujący - 43-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego - prawie wjechał w ludzi znajdujących się na przejściu dla pieszych. Obecni w pobliżu policjanci dobiegli do pojazdu, który zatrzymał się na środku przejścia i wyciągnęli kierującego zza kierownicy. Obok kierowcy stała otwarta butelka wódki. Zatrzymany mężczyzna miał blisko półtora promila alkoholu w organizmie. Nie posiadał on również uprawnień do kierowania pojazdem, które zostały mu zatrzymane w 2016 roku - również za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego pojazd odholowano. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

(KWP w Gorzowie / mw)