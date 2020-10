Wracając ze służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie po uderzeniu w samochód ciężarowy nadal usiłował kierować pojazdem. Jego bezmyślną podróż przerwał wracający ze służby policjant Zespołu Dyżurnych z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Funkcjonariusz zatrzymał 22-letniego, pijanego kierowcę i powiadomił o zdarzeniu policjantów drogówki. Zatrzymanemu grożą 2 lata więzienia oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Polski na okres 3 lat.

Policjantem jest się cały czas. Tym razem udowodnił to funkcjonariusz zespołu dyżurnych - starszy aspirant Patryk Chmielewski.

Do zdarzenia doszło 25 października br. kilka minut przed godziną 20:00 w Jarocinie. Wracający ze służby do domu policjant zatrzymał się na jednej ze stacji paliw. Tam, stojąc przy dystrybutorze, zauważył odjeżdżający z parkingu samochód marki Audi. Kierowca po ujechaniu kilku metrów zatrzymał się. Wówczas uwagę funkcjonariusza zwróciły uszkodzenia innego samochodu, przy którym chwilę wcześniej stało zaparkowane audi. Gdy kierowca tego pojazdu zaczął sprawdzać uszkodzenia własnego samochodu, st. asp. Chmielewski uznał, że właściciel tego pojazdu będzie chciał odjechać z miejsca nie informując o uszkodzeniach kierowcy ciężarowego DAF-a.

Gdy funkcjonariusz podszedł do mężczyzny zauważył, że ma on problem z utrzymaniem się na nogach i czuć od niego woń alkoholu. Mając niemal stuprocentową pewność, że kierowca auta jest nietrzeźwy, uniemożliwił mu opuszczenie miejsca i zabezpieczył kluczyki pojazdu. Pilnując ujętego kierowcy, poprosił jednego z klientów stacji o powiadomienie o zdarzeniu Policji. Sam też zadzwonił do patrolu jarocińskiej drogówki, który kilka minut później przejął mężczyznę od nieumundurowanego funkcjonariusza.

Przeprowadzone badanie potwierdziło, że zatrzymany mężczyzna spożył dużą ilość alkoholu - miał w organizmie ponad 2 promile. 22-latek został przewieziony do komendy w Jarocinie. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut dotyczący kierowania pojazdem mechanicznym będąc w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grożą mu 2 lata pozbawienia wolności. Kierowca audi odpowie również za popełnione wykroczenie.

Pamiętajmy, że nietrzeźwy kierujący na drodze stanowi zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Widząc, że osoba pijana chce prowadzić samochód powinniśmy stanowczo zareagować i jej to uniemożliwić.

(KWP w Poznaniu / mw)