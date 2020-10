Policyjni muzycy w hołdzie walczącym z pandemią Data publikacji 28.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji wspólnie z 27 orkiestrami policyjnymi z 26 krajów oddali hołd wszystkim służbom medycznym i ratunkowym w akcie uznania za bohaterską pracę, którą wykonują co dzień w swoich krajach walcząc z pandemią na pierwszej linii. Orkiestry policyjne z różnych zakątków globu uczestniczyły w tym muzycznym spotkaniu, aby muzyką wyrazić wdzięczność całej ludzkości oraz by pokazać, że cały świat pozostaje zjednoczony w tej wspólnej walce.

Muzycy z Australii, Austrii, Królestwa Bahrajnu, Państwa Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kolumbii, Czech, Ghany, Gwatemali, Izraela, Włoch, Litwy, Mauritiusu, Nowej Zelandii, Peru, Filipin, Polski, Portugalii, Senegalu, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Korei Południowej, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Wielkiej Brytanii zorganizowali wirtualny koncert, podczas którego wykonali Marsz Triumfalny Verdiego, pochodzący z jego znanej na całym świecie opery Aida, jako swoiste przesłanie nadziei i jedności dla całego świata.

Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji mł. insp. Janusz Trzepizur:

Chciałbym serdecznie podziękować organizatorowi tego międzynarodowego przedsięwzięcia - Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich - za zaproszenie do wzięcia udziału w tej pięknej inicjatywnie. To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie.

Pandemia koronawirusa zmieniła życie ludzi na całym globie, zmieniła życie każdego z nas. W walce z niewidzialnym wrogiem, swoje życie i zdrowie codziennie narażają miliony walczących „na pierwszej linii frontu”. Utrzymująca się pandemia jest ogromnym wyzwaniem dla różnego rodzaju służb. Również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, na co dzień wykonujący zupełnie inne zadania, zostali skierowani do wykonywania obowiązków związanych ze zwalczaniem skutków pandemii, w tym m.in. sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie.

Stan epidemii jest zupełnie nowym doświadczeniem dla większości z nas. To także emocje i refleksje, które towarzyszą przeżywaniu pandemii koronawirusa. Tym bardziej rozumiemy szczególny charakter tego przedsięwięcia i przesłanie, jakie ze sobą niesie, a wybór Aidy - światowej sławy włoskiej opery skomponowanej przez maestro Giuseppe Verdiego, wydaje się nie być przypadkowy. Marsz Triumfalny w operze oznacza bowiem zwycięski powrót do domu po wygranej bitwie, świętowanie zwycięstwa. Ta symbolika niech nam towarzyszy przez cały czas, zagrzewa do walki, umacnia wiarę i nadzieję w to, że wkrótce wszyscy zwyciężymy.

Dzisiaj głęboko się kłaniamy i oddajemy hołd tym wszystkim walecznym, odważnym, dzielnym, bezinteresownym wojownikom, mistrzom, bohaterom, obrońcom i DZIĘKUJEMY IM Z CAŁEGO SERCA!

COVID-19 zatrzymał świat, lecz dzięki nieocenionym wysiłkom wszystkich służb walczących z nim na pierwszej linii, możliwe było utrzymanie ciągłości funkcjonowania większości niezbędnych usług. Materiał wideo jest podziękowaniem dla tych osób za ich pracę, zaangażowanie oraz poświęcenie.

Podziękowania za udział w przedsięwzięciu dla:

- Orkiestry Dudziarzy i Perkusyjnej Australijskiej Policji Federalnej;

- Orkiestry Policyjnej Królestwa Bahrajnu;

- Orkiestry Straży Zamkowej i Policji Republiki Czeskiej;

- Orkiestry Peruwiańskiej Policji Narodowej;

- Gwatemalskej Państwowej Orkiestry Policyjnej i Wojskowej;

- Kolumbijskiej Orkiestry Policyjnej;

- Orkiestry Policyjnej Ghany;

- Policyjnej Orkiestry Dudziarzy z Glasgow;

- Orkiestry Policji Państwowej Izraela;

- Fanfar Policji Państwowej Włoch;

- Orkiestry Koreańskiej Policji Państwowej;

- Głównego Zespołu Reprezentacyjnego Policji Senegalu;

- Orkiestry Policyjnej Republiki Mauritiusu;

- Narodowej Policyjnej Orkiestry Muzycznej z Burkina Faso;

- Orkiestry Policji Nowej Południowej Walii;

- Orkiestry Policji w Nowym Tajpej;

- Nowozelandzkiej Policyjnej Orkiestry Dudziarzy;

- Orkiestry Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej;

- Kombo Muzycznego Policji Narodowej Filipin;

- Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji;

- Orkiestry Portugalskiej Żandarmerii Narodowej;

- Orkiestry Policyjnej Królestwa Brunei;

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Zespołu Muzycznego Akademii Policyjnej w Szardży - Zjednoczone Emiraty Arabskie;

- Orkiestry Singapurskiej Policji;

- Orkiestry Policji Słoweńskiej;

- Wiedeńskej Orkiestry Policyjnej;

- Orkiestry Dętej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy.

(KGP / mw)

Film Policyjni muzycy w hołdzie walczącym z pandemią Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policyjni muzycy w hołdzie walczącym z pandemią (format mp4 - rozmiar 20.78 MB)