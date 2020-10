Policjanci udzieli pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowscy policjanci ruchu drogowego udzielili pomocy 27-letniemu mężczyźnie, gdy ten zasłabł i stracił przytomność. Z uwagi na okoliczności w jakich znalazł się poszkodowany, funkcjonariusze zdecydowali się pilotować prywatny samochód, którym transportowano nieprzytomnego mężczyznę do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce w centrum Głogowa, 26 października br., około godziny 15.30. Oficer dyżurny został powiadomiony o mężczyźnie, który zasłabł i stracił nagle przytomność. Osoba zgłaszająca poprosiła o szybką pomoc.

Najbliższy patrol Policji pojechał we wskazane miejsce. Policjanci ruchu drogowego pomogli przenieść mężczyznę i pilotowali prywatny pojazd, którym zdecydowano się przetransportować nieprzytomnego 27-latka do szpitala. Pomoc funkcjonariuszy okazała się niezwykłe potrzebna wobec dużego natężenia ruchu w godzinach komunikacyjnego szczytu na ulicach miasta. Dzięki ich pilotażowi chory szybko dotarł do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie udzielono mu odpowiedniej opieki medycznej.

(KWP we Wrocławiu / mw)