Funkcjonariusze na medal Data publikacji 27.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 22-25 października 2020 r. we Wrocławiu odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji WPC w wyciskaniu sztangi leżąc RAW oraz trójboju siłowym classic RAW. W czwartek nasi funkcjonariusze rywalizowali w wyciskaniu sztangi leżąc. Zawody zakończyły się dla nich po mistrzowsku. Wrócili z medalami.

W dniach 22-25 października 2020 r. na hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji WPC w wyciskaniu sztangi leżąc RAW oraz trójboju siłowym classic RAW. Celem zwodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako form zdrowego stylu życia, a przede wszystkim propagowanie dyscyplin siłowych, w szczególności wyciskaniu sztangi leżąc.

Do udziału w zawodach zgłosiła się drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim w składzie 2 policjantów i 1 policjantki. Konkurencje zostały przeprowadzone w rozłożeniu na poszczególne kategorie wagowe. W czwartek nowodworscy funkcjonariusze przystąpili do rywalizacji w wyciskaniu sztangi leżąc. Dali z siebie wszystko. W swojej kategorii wagowej aspirant Radosław Smoliński zajął II miejsce a w rozliczeniu na służby mundurowe III miejsce, natomiast młodszy aspirant Joanna Słowik w swojej kategorii wagowej zdobyła mistrzostwo.

Zdobyte medale to wynik ciężkiej pracy i wyrzeczeń, ale również wiara, w to, że się może udać. Teraz przed naszymi policjantami dalsza praca nad formą i przygotowania do kolejnych zawodów.

Gratulujemy całej nowodworskiej drużynie i życzymy dalszych sukcesów.

