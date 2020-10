Nie każdy wie do czego służy telefon alarmowy... Data publikacji 28.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ukarali mandatem mieszkankę Tarnowskich Gór, która bezpodstawnie wezwała policjantów i pogotowie ratunkowe. Tarnogórzanka zadzwoniła na numer alarmowy i zgłosiła, że została pobita przez współlokatora. 61-latka zapomniała wspomnieć, że zdarzenie miało mieć miejsce… 3 tygodnie wcześniej. Pamiętajmy, że wzywając bezpodstawnie Policję, szkodzimy tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują.

Wczoraj, 27.10.2020 r., tuż po godzinie 3:00, policjanci zostali skierowani na interwencję do jednego z mieszkań znajdujących się przy ulicy Mickiewicza w Tarnowskich Górach. Według zgłoszenia miało tam dojść do pobicia kobiety. Kiedy patrol przybył do zgłaszającej, okazało się, że tarnogórzanka nie potrzebowała pomocy. Policjanci ustalili, że 61-latka wezwała patrol oraz pogotowie, ponieważ złapał ją skurcz w nodze. Przypomniało się jej, że 3 tygodnie wcześniej nogę ścisnął jej współlokator i chciała to zgłosić policjantom. Na miejscu byli również medycy, którzy zbadali kobietę i nie widzieli podstaw do jej hospitalizacji. W związku z bezpodstawnym wezwaniem mundurowych na interwencję ukarali oni kobietę mandatem karnym.

Niepotrzebne zaangażowanie Policji, pogotowia, czy innych służb jest wykroczeniem. Oprócz konsekwencji prawnych i finansowych pamiętajmy o tym, że blokując telefon alarmowy, uniemożliwiamy połączenie osobie, która naprawdę może tej pomocy potrzebować. Zaangażowanie służb do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że w tym czasie nie mogą być w miejscu, gdzie pomoc jest konieczna.

Przypominamy treść artykułu 66 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.

(KWP w Katowicach / mw)