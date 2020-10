Zabił psa ze szczególnym okrucieństwem

Policjanci z białostockiej "czwórki" zatrzymali 38-latka podejrzanego o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna, już dwa dni po zdarzeniu, został zatrzymany na jednym z białostockich osiedli. Pies, którego prawdopodobnie zastrzelił, należał do jego matki. Białostoczanin, okazał się być też osobą poszukiwaną do odbycia kary 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.