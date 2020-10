Konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny PrzeWODNIK” rozstrzygnięty! Data publikacji 28.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Miło nam poinformować, że 26 października 2020 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny PrzeWODNIK” zorganizowany w ramach IV edycji akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Organizatorem konkursu było Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z Partnerem akcji Fundacją PZU.

Tematem przewodnim konkursu było zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie do Biura Prewencji KGP wykonanego indywidualnie lub zespołowo - rysunku, plakatu lub spotu filmowego. Uczestników konkursu podzielono na dwie kategorie wiekowe:

a) kategoria I - wiek: 5-11 lat,

b) kategoria II - wiek: 12-18 lat.

Jury, składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnera, podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, artystyczną, wiek autora oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, jak również samodzielność wykonania pracy. Ostatecznie jury wyłoniło 4 prace plastyczne oraz 4 spoty filmowe.

WERDYKT JURY:

KATEGORIA I – PRACA PLASTYCZNA (wiek 5-11 lat)

I MIEJSCE

ALEKSANDRA ORGANISTA

WYRÓŻNIENIE

JAKUB SZWED



KATEGORIA II – PRACA PLASTYCZNA (wiek 12-18 lat)

I MIEJSCE:

WERONIKA FLAGA, ALEKSANDRA SUCHECKA

WYRÓŻNIENIE:

AMELIA TUREK



KATEGORIA I – SPOT FILMOWY (wiek 5-11 lat)

I MIEJSCE:

PIOTR GURANOWSKI, ASIA GURANOWSKA

WYRÓŻNIENIE:

JAKUB WYRWA, MATEUSZ KĘDZIERSKI, FRANCISZEK SZEWCZYK



KATEGORIA II – SPOT FILMOWY (wiek 12-18 lat)

I MIEJSCE:

SEBASTIAN RADZIMIŃSKI, ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK, OLIWIA MARTER

WYRÓŻNIENIE:

JULIA GUZA, ANASTAZJA KOWALCZYK, ZUZANNA MONTEWKA

Gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy wszystkim jego uczestnikom za kreatywność i zaangażowanie. O terminie i formie wręczenia nagród powiadomimy laureatów oraz ich opiekunów telefonicznie oraz mailowo.

(Biuro Preencji KGP / mw)