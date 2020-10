Podziękowania za pomoc w ratowaniu życia dla wałbrzyskich policjantów ruchu drogowego Data publikacji 28.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie policjanci zawsze udzielą niezbędnej pomocy. Tym razem taka potrzebna była tydzień temu mieszkance powiatu wałbrzyskiego. Jej stan z minuty na minutę pogarszał się, dlatego mąż - jadąc do szpitala - postanowił zatrzymać się przy patrolu Policji i poprosić o pomoc. Funkcjonariusze ruchu drogowego wałbrzyskiej komendy zauważyli, że 38-letnia kobieta traci oddech, dlatego podjęli natychmiastową decyzję o udzieleniu jej na miejscu pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło 21 października br. w godzinach wieczornych w Jugowicach. Mężczyzna kierujący samochodem nagle zatrzymał swój pojazd, podbiegł do policjantów i poprosił o pomoc w ratowaniu życia swojej nieprzytomnej żony, która dodatkowo zaczęła tracić czynności życiowe. Sierż. szt. Angelika Francke i sierż. Jakub Nowak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wiedzieli, że w tym momencie cenna może być każda sekunda. Powiadomili dyżurnego Komisariatu Policji w Głuszycy i pogotowie ratunkowe o zaistniałej sytuacji i bez wahania do czasu przyjazdu ratowników medycznych udzielali 38-latce pierwszej pomocy. Po przybyciu na miejsce specjaliści zespołu ratownictwa medycznego przejęli czynności i zajęli się nieprzytomną mieszkanką powiatu wałbrzyskiego.



W piątkowe popołudnie na jednym z wałbrzyskich portali pojawił się komunikat od męża 38-latki z podziękowaniami, m. in. dla funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu za to, że pomogli w ratowaniu zdrowia i życia jego żony. Z informacji, które uzyskali policjanci wynika, że kobieta przeszła poważną – trwająca kilka godzin - operację, która zakończyła się powodzeniem. Życzymy dzielnej wałbrzyszance jak najszybszego powrotu do zdrowia.

(KWP we Wrocławiu / mw)



Podziękowania w formie screenu z portalu Wiadomosciwalbrzyskie.pl