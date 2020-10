Zatrzymany przez policjantów po pościgu Data publikacji 28.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca audi spowodował kolizję i zaczął uciekać. Za nim ruszył pokrzywdzony, który natychmiast powiadomił policjantów. Mundurowi po 10 kilometrowym pościgu zatrzymali pirata drogowego. 38-latek i jego 30-letni pasażer trafili do policyjnego aresztu. Kierowca usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5

Policjanci z augustowskiej „drogówki”, w poniedziałkowy wieczór, 26.10.2020 r., otrzymali informację o uciekającym kierowcy audi. Ze zgłoszenia wynikało, że chwilę wcześniej w Nettcie zderzył się on z volkswagenem. Informujący policjantów o całej sytuacji mężczyzna przez cały czas jechał za sprawcą kolizji. Funkcjonariusze również udali się w kierunku uciekiniera. Po chwili zauważyli stojący na poboczu pojazd, o którym informował zgłaszający. Jednak jego kierowca widząc zbliżający się radiowóz gwałtownie ruszył. Mężczyzna nie reagował na sygnały i polecenia policjantów do zatrzymania się. Jechał w kierunku Augustowa. Uciekający kierowca w centrum Augustowa spowodował kolejną kolizję z fordem, a następnie uderzył w budynek. By zmusić pirata drogowego do wyjścia z pojazdu policjanci musieli wybić szybę i obezwładnić kierowcę oraz pasażera.

38-letni kierowca audi - mieszkaniec Augustowa i jego 30-letni pasażer trafili do policyjnego aresztu. Od 38-latka wyczuwalna była woń alkoholu. Policjanci pobrali mężczyźnie krew, w celu przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu i środków odurzających. Wczoraj, 27.10.2020 r., kierowca usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Białymstoku / mw)

