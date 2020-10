Zatrzymani za nawoływanie do ataku na kościół i parlamentarzystkę Data publikacji 28.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tarnogórscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców miasta, którzy w mediach społecznościowych nawoływali do ataku na kościół oraz parlamentarzystkę. Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Takie zachowanie w świetle obowiązujących przepisów stanowi przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia. Pamiętajmy - każde działanie w sieci pozostawia ślad, nawet jeśli internet daje użytkownikom fałszywe poczucie anonimowości i bezkarności. Za łamanie prawa w cyberprzestrzeni grozi odpowiedzialność.

Policjanci nieustannie monitorują zachowania użytkowników w internecie. Śledczy reagują na wszelkie niebezpieczne oraz niezgodne z prawem działania w sieci. Często ich działania ratują ludzkie życie oraz bronią osób, których prawa łamane są w cyberprzestrzeni. Warto zaznaczyć, że wolność słowa ma swoje granice, a są nimi sytuacje, w których naruszane są m.in. prawa innych osób lub przepisy karne, które bezwzględnie należy przestrzegać.

Wczoraj przekonali się o tym dwaj mieszańcy Tarnowskich Gór, z których jeden, na portalu społecznościowym nawoływał do ataku na miejscowy kościół, a drugi do ataku na parlamentarzystkę. Tarnogórscy kryminalni namierzyli sprawców i ich zatrzymali. 17 i 18 -letni tarnogórzanie trafili do policyjnej celi. Dzisiaj usłyszeli zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia występku, za co grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach.

Przypominamy!

Chociaż hejt i przestępczość w sieci jest powszechnym zjawiskiem, warto zaznaczyć, każde działanie w internecie pozostawia ślad. Praktyka pokazuje, że nikt w cyberprzestrzeni nie jest anonimowy, a poczucie bezkarności osób łamiących prawo w sieci jest tylko pozorne. Wszelka niezgodna z obowiązującymi przepisami działalność w wirtualnym świecie wiąże się dla użytkowników z taką samą odpowiedzialnością, jak w innych przypadkach, a niektóre przestępstwa lub ich formy kwalifikowane odnoszą się głównie do czynów popełnionych w przestrzeni internetowej.

(KWP w Katowicach / kp)