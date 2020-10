Cios w przestępczość akcyzową - zlikwidowana fabryka papierosów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób, zlikwidowali fabrykę papierosów, przejmując wyprodukowane papierosy i komponenty do ich produkcji. U jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli w samochodzie 130 tys. zł, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar. W akcji wsparcia udzielili policjanci z KPP w Dzierżoniowie. W śledztwie, nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp., łącznie występuje już 34 podejrzanych.

W ostatnim czasie policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zlikwidowali fabrykę papierosów. Z ustaleń śledczych wynika, że fabryka ukryta na terenie dawnych zakładów przemysłowych w województwie dolnośląskim mogła działać od lipca br. Była prowadzona przez członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie niemal całego kraju. Członkowie tej grupy zajmowali się na ogromną skalę produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Wstępnie oszacowana wartość strat Skarbu Państwa z tytułu ich nielegalnej działalności wyniosła łącznie nie mniej niż 50 milionów złotych.

Podczas akcji policjanci przejęli maszynę służącą do produkcji papierosów. Eksperci wstępnie oszacowali wydajność maszyny na co najmniej 1,5 tys. sztuk papierosów na minutę, a to pozwala wyprodukować dziennie 720 tys., w skali miesiąca to blisko 15 mln sztuk papierosów. Zabezpieczono także 100 tys. gotowych papierosów, komponenty służące do ich produkcji, m.in. ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej, hurtowe ilości bibuły papierosowej, korkowej okleiny filtra z podrobionym znakiem towarowym jednego ze znanych koncernów tytoniowych, gilzy oraz kleje. W trakcie produkcji papierosów funkcjonariusze zatrzymali 4 obywateli Ukrainy.

Na terenie województwa podlaskiego i łódzkiego policjanci zatrzymali kolejne 4 osoby, tj. 3 Polaków i Białorusina. U jednego z nich w samochodzie funkcjonariusze znaleźli 130 tys. zł w gotówce, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

W Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim 8 podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także zarzuty karno-skarbowe.

Działania te są kontynuacją śledztwa, w którym występuje już 34 podejrzanych i zabezpieczono im mienie w wysokości 2,1 mln zł. W ramach postępowania łącznie zabezpieczono 1,2 mln sztuk papierosów, 7 ton tytoniu oraz zlikwidowano krajalnię tytoniu.

