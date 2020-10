6 nowych radiowozów dla rzeszowskich policjantów Data publikacji 29.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Rzeszowa otrzymali 6 nowych oznakowanych radiowozów. To pojazdy marki Toyota Corolla w wersji kombi z napędem hybrydowym. Ich zakup sfinansowany został ze środków przekazanych przez Prezydenta Rzeszowa, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a także środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji 2017-2020.

Nowe oznakowane radiowozy będą wykorzystywane w służbie przez rzeszowskich policjantów. Będą z nich korzystać funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego i wydziału wywiadowczo-interwencyjnego, a także policjanci z trzech rzeszowskich komisariatów - Nowe Miasto, Baranówka i Śródmieście.

Pojazdy marki Toyota Corolla w wersji kombi mają napęd hybrydowy i automatyczną skrzynię biegów. Wyposażone są w silniki 1,8 VVT. Ich zalety, to przede wszystkim niskie zużycie paliwa, cicha praca silnika i niska emisja spalin. Każdy samochód kosztował blisko 104 tys. złotych.

Zakup radiowozów został sfinansowany z Programu Modernizacji Policji, przy wsparciu ze środków przekazanych przez Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca (dotacja w wysokości 250 tys. zł) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (wsparcie w wysokości 50 tys. zł).

To kolejne radiowozy z napędem hybrydowym, które trafią do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Pierwsze pojazdy tego typu, jako jedne z pierwszych w skali kraju, rzeszowscy policjanci otrzymali w lipcu 2019 roku. Przed miesiącem takie same pojazdy trafiły do komendy powiatowej w Łańcucie oraz trzech komend miejskich - w Rzeszowie, Przemyślu i Tarnobrzegu.