Tragedia była blisko, jednak policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 29.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki doskonałej koordynacji działań wschowskiego dyżurnego oraz doświadczenia patrolu interwencyjnego uratowano życie mężczyźnie, który opuścił miejsce zamieszkania i chciał popełnić samobójstwo. Kolejny raz okazało się, że umiejętnie podjęte w szerokiej skali policyjne działania przyniosły wymierne i nieocenione efekty. Na czas udało się zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie, co jest nieodzownym elementem naszej policyjnej misji.

Ratujemy życie, pomagamy, chronimy… to główne przesłanie wschowskich policjantów, którzy z takim podejściem ubierają codziennie policyjny mundur. Potwierdzeniem tego są działania przeprowadzone przez aspiranta sztabowego Łukasza Tarnawę (dyżurny), młodszego aspiranta Marka Łaszczyńskiego (dzielnicowy ze Szlichtyngowej) oraz starszego sierżanta Bartosza Głucha (policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego), podczas których wykazali się empatią i skutecznością w poszukiwaniach mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo.

Do dramatycznych wydarzeń mogło dojść w środę w nocy (28 października). Dyżurny wschowskiej Policji otrzymał informację o tym, że jeden z mieszkańców gminy Wschowa kilka godzin wcześniej opuścił dom i oznajmił, że odbierze sobie życie. Z uwagi na to, że minęło już kilka godzin, a mężczyzna odjechał samochodem w nieznanym kierunku, zakres poszukiwań był ogromny. Podjęte czynności policyjne, koordynacja działań, zaangażowanie mundurowych i profesjonalizm skutkowały odnalezieniem tuż przed północą poszukiwanego zziębniętego desperata, który przebywał w okolicach kompleksu leśnego. Mężczyzna był roztrzęsiony i agresywny. Krzyczał do mundurowych, że chce skończyć ze swoim życiem. Policjanci odwiedli go tego czynu i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o konieczności objęcia mężczyzny specjalistyczną opieką medyczną.

To już kolejna sytuacja, kiedy ci policjanci wykazują się profesjonalizmem i skutecznością w poszukiwaniach osób, których życie jest zagrożone.

(KWP w Gorzowie Wlkp. /kp)