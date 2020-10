Odpowie za czerpanie korzyści z nierządu i zmuszanie do prostytucji Data publikacji 29.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 44-letniego obywatela Bułgarii. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna wykorzystywał 16-latkę i 24-latkę. Kobiety były nakłaniane do prostytucji, a zatrzymany trudnił się stręczycielstwem oraz sutenerstwem. Obcokrajowiec działał w warunkach recydywy i grozi mu teraz nawet do 15 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy - policjanci sprawdzają, czy zatrzymany nie wykorzystywał jeszcze innych kobiet. Sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, od jakiegoś czasu, poszukiwali zaginionej 16-latki. Z operacyjnych ustaleń policjantów wynikało, że obywatelka Bułgarii, mogła przebywać w jednej z miejscowości pod Opolem. Ich typowania okazały się trafne.

W trakcie śledztwa policjanci wpadli na trop 44-letniego obywatela Bułgarii. Okazało się, że to właśnie on nakłaniał 16-latkę do prostytucji. Policjanci odnaleźli również drugą ofiarę tego samego sutenera. To 24-latka z innego województwa.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna wyznaczał godziny pracy i miejsca spotkań z potencjalnymi klientami. Większość pieniędzy zabierał dla siebie. Za te przestępstwa 44-latek został zatrzymany. Okazało się, że na swoim koncie ma już podobne przestępstwa i działał w warunkach recydywy.

Podejrzany usłyszał zarzuty nakłaniania do prostytucji i czerpania korzyści z nierządu obu kobiet. Decyzją sądu, został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Kryminalni w dalszym ciągu ustalają, czy nie ma on związku z innymi tego typu przestępstwami na terenie całego kraju. 44-latek działał w warunkach recydywy i grozi mu teraz nawet do 15 lat więzienia.

(KWP w Opolu / am)