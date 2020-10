Policjanci uratowali z pożaru 84-latka i jego zwierzęta Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Olsztynka byli pierwsi na miejscu pożaru. Najpierw pomogli wydostać się w bezpieczne miejsce starszemu mężczyźnie, a następnie z pomocą jego 63-letniego sąsiada uratowali przed ogniem zwierzęta z budynku gospodarczego. Na szczęście, dzięki skutecznej i szybkiej interwencji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

We wtorek (27.10.2020) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Tomaszkowie. Z uzyskanych informacji wynikało, że na posesji może przebywać starszy mężczyzna. W kilka minut od zgłoszenia policjanci z Olsztynka – asp. Krzysztof Kłos i mł. asp. Radosław Ferszt dojechali na miejsce zdarzenia jako pierwsi. Na terenie posesji w kłębach dymu zauważyli starszego mężczyznę, który miał problem z samodzielnym poruszaniem się i natychmiast zabrali go w bezpieczne miejsce. Okazał się nim 84-letni właściciel posesji, który przekazał policjantom informację, że w budynku gospodarczym znajdują się trzy konie i pies. Funkcjonariusze natychmiast wrócili do płonącego obiektu i wraz z sąsiadem uwolnili zwierzęta. Po chwili w wyniku pożaru doszło do zawalenia się budynku i rozprzestrzenienia się ognia na kolejne obiekty. Na szczęście w tym czasie obaj mężczyźni oraz zwierzęta byli już bezpieczni.

Płonący budynek

Wóz strażacki i radiowóz policyjny na miejscu zdarzenia

Film Płonący budynek Opis filmu: Płonący budynek Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Płonący budynek (format mp4 - rozmiar 7.18 MB)

Funkcjonariusze udzielili 84- i 63-latkowi pomocy przedmedycznej i przekazali pod opiekę przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Wówczas na miejsce dotarła także straż pożarna, która natychmiast przystąpiła do gaszenia pożaru. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności zaistniałego zdarzenia. O sytuacji został również powiadomiony burmistrz Olsztynka, który przyjechał na miejsce w celu organizacji dalszej pomocy poszkodowanemu właścicielowi posesji.

Szybka i skuteczna interwencja policjantów z Olsztynka, którzy bez wahania ruszyli na ratunek ludziom i zwierzętom, zapobiegła możliwej tragedii.

(aj/tm)