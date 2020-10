Agresor odpowie za znieważenie i atak na policjantów Data publikacji 29.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 3 lata w więzieniu może spędzić 30-letni mężczyzna, który w czasie interwencji był agresywny, znieważył policjantów, a także ugryzł jednego z mundurowych. Napastnik został szybko obezwładniony przez stróżów prawa i trafił do policyjnej celi. Agresor usłyszał zarzuty. Za atak na policjantów grozi mu nawet 3 lata więzienia.

Dyżurny tarnogórskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury, która wywiązała się między dwoma pasażerami autobusu. Jeden z napastników był na tyle agresywny, że kierowca autobusu był zmuszony zatrzymać pojazd na jednym z pasów autostrady A1.

Na miejsce zgłoszenia pojechali policjanci ze Zbrosławic. W trakcie legitymowania sprawca interwencji nadal był agresywny. Mieszkaniec województwa pomorskiego zaczął wymachiwać rękami i wyzywać policjantów. Mężczyzna został obezwładniony i umieszczony w radiowozie, gdzie kopał i szarpał elementy policyjnego auta, a w pewnym momencie ugryzł w udo jednego z mundurowych.

30-latek został doprowadzony do tarnogórskiej komendy. Tam badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty. Za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów może spędzić w więzieniu nawet 3 lata.

(KWP w Katowicach / kp)