Policjanci odzyskali skradzioną strażakom przyczepę Data publikacji 29.10.2020 Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odzyskali dwie przyczepy skradzione w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim. Jedna z nich należała do strażaków z OSP Mikołajew w Łodzi. Kryminalni ustalili również podejrzanego o kradzieże, któremu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

19 października 2020 r. policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży przyczepy pożarniczej należącej do strażaków z Ochotniczej Straży Pożrnej Mikołajew w Łodzi. Przyczepa na co dzień wykorzystywana była podczas akcji ratunkowych i profilaktyczno-edukacyjnych. Kryminalni niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Sprawdzali szereg poszlak, typowali sprawców. Jeden z tropów prowadził do podłódzkiej miejscowości, gdzie na terenie opuszczonej posesji policjanci odnaleźli ukryte dwie przyczepy. Obie pochodziły z kradzieży. Jedna była poszukiwana od połowy października 2020 roku jako własność strażaków, natomiast druga została skradziona na początku października z terenu Aleksandrowa Łódzkiego. Wartość odzyskanego mienia to około 40 tysięcy złotych. Równolegle policjanci nie ustawali w poszukiwaniach sprawców kradzieży. Dzięki dużemu zaangażowaniu mundurowych i dobremu rozpoznaniu środowisk przestępczych 26-latek odpowiedzialny za ten czyn szybko został wytypowany i namierzony. W przeszłości był już notowany za konflikty z prawem. Obecnie usłyszał zarzut przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5. Sprawa jest rozwojowa.

(KWP w Łodzi / kp)