Podziękowania dla policjantów od mieszkanki Kanady za rozwiązanie sprawy sprzed 4 lat Data publikacji 29.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęły podziękowania od mieszkanki Kanady, która kilka lat temu została oszukana metodą tzw. na ciocię. Kobieta odzyskała przywłaszczone wówczas pieniądze i postanowiła podziękować polskiej i kanadyjskiej policji za zaangażowanie się w sprawę i zatrzymanie sprawców.

Do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęły podziękowania od mieszkanki Kanady, która kilka lat temu została oszukana metodą tzw. na ciocię. Kobietę przestępcy wprowadzili w błąd, prosząc o pożyczkę w imieniu bliskiej krewnej i ta przekazała im w dobrej wierze sporą sumę pieniędzy. Zrobiła to za pośrednictwem międzynarodowych przekazów pieniężnych. Na szczęście Kanadyjka zorientowała się na drugi dzień, że było to oszustwo i skontaktowała się ze swoją kuzynką mieszkającą we Wrocławiu, a u której wówczas akurat przebywał w gościnie jej syn. Rodzina zainterweniowała i powiadomiła policję. To samo zrobiła kobieta u siebie w Kanadzie. W tej sprawie wrocławscy kryminalni zatrzymali 9 osób. Rozbili szajkę, która oszukała nie tylko Kanadyjkę, ale też kontaktowała się z mieszkańcami Niemiec czy Szwajcarii.

Seniorka w tym roku odzyskała przywłaszczone jej pieniądze i postanowiła wyrazić swoją wdzięczność, pisząc list do polskiej i kanadyjskiej policji. W krótkich słowach dodaje: „Mam obecnie 90 lat, jestem w domu opieki. Dziękuję serdecznie i gratuluję sukcesu Polskiej i Kanadyjskiej Policji, której też wysłałam podziękowania”.

(KWP we Wrocławiu / kp)