Data publikacji 29.10.2020

Wyłudziła ze Skarbu Państwa pół miliona złotych

Policjanci z tomaszowskiego Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali i przedstawili 87 zarzutów byłej pracownicy sądu. Kobieta dopuściła się oszustw, podrabiania dokumentów i uczyniła sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu. Wyłudziła od Skarbu Państwa kwotę ponad pół miliona złotych. W tej sprawie zatrzymano również trzech członków jej rodziny.

Tomaszowscy policjanci na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji uzyskali informację, iż jedna z mieszkanek Tomaszowa może być zamieszana w działalność przestępczą, z której uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Policjanci pogłębiali uzyskaną wiedzę i zbierali materiał dowodowy, który 27 października br. pozwolił zatrzymać 57-letnią kobietę, do niedawna pracownicę tomaszowskiego sądu. Policjanci ustalili, że kobieta pełniła funkcję kierowniczą w jednym z wydziałów tomaszowskiego sądu. W latach 2012 - 2020 nadużywała swoich kompetencji na zajmowanym stanowisku, podrabiała dokumenty stanowiące podstawę wypłaty środków finansowych będących zwrotami opłat sądowych. Pieniądze te były przelewane na wskazane rachunki bankowe, które należały do niej lub do najbliższych członków jej rodziny. Troje z nich, dwóch mężczyzn i kobieta również zostali zatrzymani. Ustalono, że zatrzymani założyli kilkadziesiąt kont bankowych, na które przelewane były wyłudzone pieniądze. Na konta założone przez 57-latkę wykonano kilkaset przelewów na łączną sumę ponad 511.000 złotych. Policjanci nadal ustalają, ile pieniędzy przelano na pozostałe konta bankowe. Nieuczciwej 57-latce policjanci

(KWP w Łodzi / kp)