Policjanci z Człuchowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o próbę podpalenia biura poselskiego Data publikacji 29.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeroko zakrojone działania człuchowskich policjantów doprowadziły do zatrzymania 26-letniego mężczyzny, podejrzewanego o próbę podpalenia biura poselskiego w Człuchowie w poniedziałek w nocy 26 października. Sprawca przed drzwiami wejściowymi do biura rozbił butelkę z łatwopalną cieczą, w którą wepchnięty był palący się kawałek materiału. Na szczęście nie doszło do pożaru. Za przestępstwo, jakim jest usiłowanie podpalenia budynku mieszkalnego, a tym samym zagrożenie życiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek (27 października) kryminalni z Człuchowa po szeroko zakrojonych działaniach i wzmożonej pracy wielu policjantów zatrzymali 3 mężczyzn podejrzewanych o próbę podpalenia biura poselskiego w Człuchowie. Zdarzenie miało miejsce w nocy 26 października tego roku, gdzie sprawca przez rozbicie podpalonej butelki z łatwopalną cieczą usiłował podpalić budynek. Po wykonanych w komendzie czynnościach dwóch z nich zostało zwolnionych, natomiast jeden z nich, 26-letni mieszkaniec Człuchowa został zatrzymany do dalszych czynności. Jak ustalili policjanci, to ten mężczyzna w poniedziałek w nocy rozbił przed wejściem do biura poselskiego zapaloną butelkę z substancją łatwopalną. Na szczęście nie doszło do pożaru, substancja z rozbitej butelki nie zapaliła się, natomiast płonący kawałek materiału włożony do butelki został ugaszony przez właściciela budynku, który poinformował Policję o zdarzeniu.

Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą. Zatrzymany 26-latek jeszcze dziś usłyszy zarzut usiłowania podpalenia budynku i narażenia na utratę zdrowia i życia wielu osób, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.