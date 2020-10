Rzecznik praw pacjenta podziękował włodawskim policjantom Data publikacji 29.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do włodawskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów: sierżanta sztabowego Sylwestra Kosidły oraz starszego sierżanta Adama Abramczuka. Rzecznik Praw Pacjenta wyraził słowa uznania zarówno za postawę interweniujących funkcjonariuszy wobec osoby doświadczającej kryzysu jak i przełożonym za kształtowanie dobrych wzorców. Przypominamy, że policjanci bez wahania ruszyli na pomoc 23-latce, która stała za barierką mostu.

Policjanci każdego dnia mają do czynienia z różnymi tragediami ludzkimi. Funkcjonariusze podejmując interwencję wobec osoby doświadczającej kryzysu, a niewątpliwie osoby chcącej popełnić samobójstwo, właśnie taką jest, mierzą się z różnymi ludzkimi emocjami, który muszą opanować.

Sierżant sztabowy Sylwester Kosidło i starszy sierżant Adam Abramczuk wykazali się profesjonalizmem, delikatnością i empatią wobec 23-latki która znajdowała się za barierką mostku we Włodawie, bo zamierzała wcześniej zamierzała odebrać sobie życie. To właśnie w dowód uznania za postawę funkcjonariuszy wobec osoby doświadczającej kryzysu psychicznego do komendy wpłynęły podziękowania od Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyrektor biura podziękował również przełożonym funkcjonariuszy za kształtowanie dobrych wzorców.

Jest nam niezmiernie miło, że profesjonalizm włodawskich policjantów przy przeprowadzaniu interwencji gdzie ludzie życie jest zagrożone został doceniony przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Gratulujemy naszym kolegom wzorowej postawy oraz życzymy dalszych sukcesów w służbie.

(KWP w Lublinie / kp)