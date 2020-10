Policjanci rozdają maseczki, kolorowe trafiają do dzieci Data publikacji 30.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z sochaczewskiej drogówki rozdają maski ochronne mieszkańcom powiatu. Najczęściej trafiają one do seniorów i zapominalskich. Nie zapominają również o dzieciach, dla których przygotowano kolorową wersję maseczek ochronnych. W czasach drastycznie rosnącej liczby zakażeń, musimy szczególnie uważać i stosować się do wprowadzonych obostrzeń. Wybierz zdrowie i życie, a nie mandat.

W ubiegłą sobotę cała Polska została objęta czerwoną strefą. Wiąże się to z różnymi obostrzeniami. Jednym z obowiązków nałożonym na obywateli jest zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej (z obowiązku zwolnione są dzieci do 5 roku życia). Celem wprowadzonych nakazów i zakazów jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Walka o zdrowie i życie obywateli jest do wygrania, ale wymaga odpowiedzialności i jedności w działaniu. Normą powinno być prawidłowe korzystanie z maski (maska ma zakrywać nos i usta, a nie podtrzymywać żuchwę lub zakrywać tylko usta), dezynfekcja i zachowanie dystansu.

Policjanci mogą nałożyć mandat karny na osoby niestosujące się co obowiązku zakrywania ust i nosa i przesłać informację do sanepidu. Jednak dla policjantów zdrowie i życie ludzkie zawsze będzie ponad mandatami. Interweniują, upominają i egzekwują obowiązujące przepisy.

Zdecydowana większość mieszkańców powiatu sochaczewskiego stosuje się do wprowadzonych obostrzeń. Zdarzają się jednak zapominalscy lub osoby, których maska już dawno powinna być wymieniona. Chcąc przeciwdziałać stale rosnącej liczbie zachorowań, policjanci ruchu drogowego sochaczewskiej Policji rozdają maseczki osobom, które jej nie mają lub gdy jest ona w złym stanie. Osobna, kolorowa partia masek jest przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców powiatu.

Drastyczny przyrost zachorowań powinien wpłynąć na nasze zachowanie. Teraz musimy być wyjątkowo ostrożni i odpowiedzialni w walce o zdrowie i życie.

Autor: mł. asp. Agnieszka Dzik