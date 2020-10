Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn działających metodą „na policjanta” Data publikacji 30.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgorzeleccy policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o wyłudzenie pieniędzy metodą „na policjanta”. Dodatkowo jeden z nich posiadał przy sobie marihuanę. Na podstawie zebranych materiałów i dowodów, sąd wydał już postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 34-latka na okres 3 miesięcy. W związku z tym, że zarzuty dotyczą oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, mężczyznom może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy powiatowej w Zgorzelcu w wyniku pracy operacyjnej zatrzymali 43-letniego mieszańca powiatu zgorzeleckiego oraz jego 34-letniego kolegę, którzy podejrzewani byli o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Dodatkowo, młodszy z mężczyzn posiadał przy sobie marihuanę.

Przy współpracy z funkcjonariuszami z Górnego Śląska potwierdzono, że jedna z mieszkanek Świętochłowic odebrała telefon, na który zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. W trakcie rozmowy oszust wykorzystując presję czasu i zdenerwowanie kobiety, nakłonił ją do uczestnictwa w tajnej akcji policyjnej, mającej na celu zatrzymanie nieuczciwych pracowników banku. W ten sposób kobieta przelała 230 tys. zł na wskazane przez przestępcę rachunki bankowe.

Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu, mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, sąd wobec młodszego z mężczyzn, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i czujności w kontaktach z obcymi! Nigdy nie przelewajmy pieniędzy obcym osobom! Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie informują o swoich działaniach telefonicznie i nie proszą o przekazywanie żadnych pieniędzy.

(KWP we Wrocławiu / am)